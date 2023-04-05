Представитель Эрдогана Калын заявил, что Турция не поддержит антироссийские санкции Запада

Анкара, , 17:46 — REGNUM Подключаться к антироссийским санкциям Анкара не намерена, заявил 5 апреля официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью Anadolu.

Ибрагим Калын (в центре) © Валерий Мельников/РИА Новости

«С самого начала, в виду того, что это не в рамках ООН, мы не подключаемся к санкциям против России, но при этом продолжаем свою поддержку Украине, беря за основу территориальной целостность», — заявил Калын.

Представитель турецкого лидера добавил, что Анкара считает такую политику «сбалансированной», реализовывала её до сих пор и планирует действовать и дальше в этом ключе.

О своей «обеспокоенности» ростом объёма двусторонней торговли России и Турции заявлял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сетуя на неприсоединение Анкары к антироссийским санкциям.

30 марта кандидат в президенты Турции Синан Оган заявил, что Анкара не планирует вводить антироссийские санкции. По его словам, не следует копировать поведение Запада.

23 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выступает за урегулирование ситуации на Украине. На встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским он предлагал помощь в переговорах с Россией.