Киев, , 17:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ. Речь главы Украины транслировал телеканал «Рада».

Президент Польши Анджей Дуда обнимает президента Украины Владимира Зеленского © Zuma/TASS

«Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнёров, встреча друзей. <…> В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — сказал Зеленский.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказывал мнение, что целью Варшавы в украинском конфликте было ослабить страну и отобрать территории на западе. Кроме того Азаров считает, что Варшава снабжает киевский режим оружием «в надежде максимально ослабить» как российскую, так и украинскую сторону.

Это мнение подержал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его мнению, в целом действия властей США, Украины и Польши, а также их «партнёров», ведут к реальному развалу Украины. Так, украинский президент Владимир Зеленский намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие должности в государстве. МИД Польши эту идею одобрил.