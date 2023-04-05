Киев, 5 апреля 2023, 17:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ. Речь главы Украины транслировал телеканал «Рада».

Президент Польши Анджей Дуда обнимает президента Украины Владимира Зеленского
Президент Польши Анджей Дуда обнимает президента Украины Владимира Зеленского
© Zuma/TASS

«Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнёров, встреча друзей. <…> В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — сказал Зеленский.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказывал мнение, что целью Варшавы в украинском конфликте было ослабить страну и отобрать территории на западе. Кроме того Азаров считает, что Варшава снабжает киевский режим оружием «в надежде максимально ослабить» как российскую, так и украинскую сторону.

Это мнение подержал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его мнению, в целом действия властей США, Украины и Польши, а также их «партнёров», ведут к реальному развалу Украины. Так, украинский президент Владимир Зеленский намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие должности в государстве. МИД Польши эту идею одобрил.