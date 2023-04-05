Москва, 5 апреля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в подготовке диверсий и терактов в стране задействован потенциал третьих стран. Об этом глава государства сообщил 5 апреля в ходе заседания Совета безопасности.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Есть все основания утверждать, что в подготовке диверсий, осуществляемых киевскими властями в России, задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — сказал Путин.

По словам президента, неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых российских субъектов, но и совершают преступления в других регионах России.

Глава государства добавил, что Киев регулярно устраивает теракты в отношении мирных граждан в новых регионах.

«Киевский режим никого не жалеет», — подчеркнул Путин.

Также президент 5 апреля призвал как можно быстрее интегрировать в правовое пространство страны новые российские регионы. Заседание Совбеза посвящено безопасности в новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Главы новых субъектов лично присутствуют на встрече.