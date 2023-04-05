Блинкен заявил, что США могут усилить санкции против незаконно удерживающих американцев стран

Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Санкционные меры против стран, которые, как считает Вашингтон, незаконно удерживают американцев, готовы наращивать власти США. Об этом 5 апреля заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция его выступления велась на сайте Госдепартамента.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Даже в то время, когда мы взаимодействуем с целью возвращения людей на родину, мы также можем наращивать давление и санкции против тех, кто связан с незаконным, произвольным задержанием американских граждан», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта международный суд Организации Объединённых Наций (ООН) постановил признать незаконной заморозку американской стороной части активов Ирана. Также он предписал США выплатить компенсацию. При этом размер таких компенсаций пообещали определить позднее.