Вашингтон, 5 апреля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Если Китай решит поставить России оружие, его будут ждать серьёзные последствия. Об этом 5 апреля на пресс-конференции после заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями», — указал он.

Столтенберг не уточнил, о каких возможных «последствиях» идёт речь, указав на то, что в «Китае знают, что такие последствия могут наступить».

Он также добавил, что в НАТО обеспокоены сближением России и Китая в военной сфере и в экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта США обвинили компании Китая в поставках больших объёмов ружей, комплектующих к беспилотникам и бронежилетов в Россию. Как заявило американское издание Politico, ссылаясь на сведения из торговых и таможенных документов, оно не обладает данными об использовании этой продукции в ходе спецоперации. Американское СМИ опубликовало эти данные в контексте заявлений США о том, что Китай предоставляет России летальное вооружение.

При этом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские власти не обнаружили признаков того, что Китай поставляет России летальные вооружения.

Об отсутствии у НАТО информации о поставках Китаем оружие в Россию заявил и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Брюссель также не смог доказать, что Китай поставляет оружие в Россию и планирует делать это.