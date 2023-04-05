Москва, 5 апреля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Киевский режим никого не жалеет и регулярно устраивает теракты в новых регионах России. Помощь Украине в этом оказывают и третьи страны, заявил 5 апреля президент РФ Владимир Путин на большом заседании Совета безопасности страны.

Иван Скиртач/ТАСС Подрыв автомобиля в Мелитополе

Глава государства указал, что есть все основания полагать, что при подготовке Киевом терактов на новых российских территориях задействован потенциал западных спецслужб.

Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб. Кроме того, сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, включая организованную преступность, наркоторговцев, финансовых мошенников и так далее, — сказал Путин.

Российский лидер призвал спецслужбы России сделать всё, чтобы обеспечить безопасность граждан в том числе в новых регионах.

14 марта в центре Мелитополя был взорван автомобиль, два человека получили ранения. Подрыв автомобиля был произведен с помощью самодельного взрывного устройства, сообщили также в экстренных службах. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что мощность взрывного устройства составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте. Рогов отметил, что в районе, где произошел взрыв, нет никакой военной инфраструктуры, из чего следует, что Киевом произведен очередной теракт против мирного населения.