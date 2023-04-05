Постпред США при ООН в беседе с Небензей потребовала освободить журналиста WSJ Гершковича

Нью-Йорк, США, , 17:42 — REGNUM Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на встрече с постпредом России при Организации Василием Небензей обсудила арест в России американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. Об этом она заявила 5 апреля журналистам, сообщило ТАСС.

«Я говорила с моим российским коллегой вчера по делу журналиста Эвана Гершковича и выразила наше решительное требование о его немедленном освобождении», — сказала Томас-Гринфилд.

Эван Гершкович © Сергей Савостьянов/ТАСС

Как сообщило ИА REGNUM, Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. Суд арестовал его до 29 мая. Журналист не признаёт вины. По данным правоохранителей, его задержали с поличным во время сбора данных об одном из военно-промышленных предприятий.

Освободить Гершковича уже требовал госсекретарь США Энтони Блинкен, когда говорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что делом заинтересовался американский президент Джо Байден.