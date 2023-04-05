ДНР, 5 апреля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Полное освобождение западных районов Артёмовска займёт до нескольких недель, если ВСУ продолжат подкреплять свою группировку в городе техникой и личным составом, сказал ИА REGNUM военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Речи об окружении артёмовской группировки не идёт — речь будет идти о вытеснении ВСУ. Если темпы, взятые сейчас российскими штурмовыми подразделениями, сохранятся, этого можно ожидать в течение ближайших двух недель», — прогнозирует эксперт.

Онуфриенко напомнил, что железнодорожный вокзал Артёмовска — достаточно удобную для обороны позицию — взяли в течение суток, продвинувшись значительно западнее, а административный центр зачистили от ВСУ буквально за трое суток.

«Цепляться за западную окраину войскам противника бессмысленно, но мы видим, что они это делают. Если ВСУ будут продолжать за него цепляться и бросать туда подкрепления, смогут продержаться ещё пару недель», — сказал Онуфриенко.

После вытеснения из города у ВСУ остаётся опора на село Богдановка к северо-западу от Артёмовска, неподалеку от города Часова Яра, отмечает эксперт. Российские штурмовые подразделения уже начали бои на северо-восточных окраинах Богдановки.

«После этого будут упорные бои за село Красное (Ивановское) к западу от Артёмовска, но после того, как значительная часть личного состава и техники российских войск освободится из кольца, охватывающего группировку ВСУ, несколько тысяч «штыков» освободится», — полагает военный обозреватель.

При этом Онуфриенко подчеркнул, что даже после падения Богдановки, Красного и западного пригорода Артёмовска — поселка Хромово — российские военные упрутся в канал Северский Донец — Донбасс. «Это достаточно серьёзное гидротехническое сооружение, в этом месте имеется ширина от 10 до 20 метров со скатами под углом 45 градусов на глубину шести и более метров, — пояснил собеседник. — Это громаднейшее естественное препятствие перед Часовым Яром, заполненное водой. Так что предстоит ещё штурмовать и штурмовать».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой 5 апреля косвенно допустил вариант сдачи Артёмовска. По его словам, при угрозе потери личного состава ВСУ в городе из-за окружения российскими войсками украинское командование будет принимать «правильные решения».

Российские войска осознанно не форсируют освобождение Артёмовска, поскольку сейчас важно перемолоть резервы ВСУ, а также удержать ровную линию фронта, отметил военкор Марат Хайруллин в комментарии сайту «Военное дело».