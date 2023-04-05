The Times: Великобритания развернёт авианосец в Средиземном море для «сдерживания» России

Лондон, , 17:18 — REGNUM Великобритания собирается развернуть в акватории Средиземного моря авианосец для демонстрации военной мощи, направленной против России, пишет газета Times.

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth © Dave Rushen/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

«В этом году HMS Queen Elizabeth отправится в Средиземное море для демонстрации военно-морской мощи», — говорится в материале.

Уточняется, что британский авианосец возглавит ударную группу в Средиземном море в четвертый раз за последние четыре года. Так, развертывание в море авианосца может позволить истребителям F-35 Lightning пролететь над Чёрным морем.

Авианосец HMS Queen Elizabeth планировали развернуть вместе с другим авианосцем того же класса HMS Prince of Wales, но последний до сих находится на ремонте в Шотландии.

Как сообщало ИА REGNUM, флагман британского военно-морского флота HMS Queen Elizabeth в ноябре прибыл в Норвегию. Авианосец выполнял задания в рамках британской операции Operation Achillean, в том числе в Северном море.