Лондон, 5 апреля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Великобритания собирается развернуть в акватории Средиземного моря авианосец для демонстрации военной мощи, направленной против России, пишет газета Times.

Dave Rushen/Keystone Press Agency/GlobalLookPress Британский авианосец HMS Queen Elizabeth

«В этом году HMS Queen Elizabeth отправится в Средиземное море для демонстрации военно-морской мощи», — говорится в материале.

Уточняется, что британский авианосец возглавит ударную группу в Средиземном море в четвертый раз за последние четыре года. Так, развертывание в море авианосца может позволить истребителям F-35 Lightning пролететь над Чёрным морем.

Авианосец HMS Queen Elizabeth планировали развернуть вместе с другим авианосцем того же класса HMS Prince of Wales, но последний до сих находится на ремонте в Шотландии.

Как сообщало ИА REGNUM, флагман британского военно-морского флота HMS Queen Elizabeth в ноябре прибыл в Норвегию. Авианосец выполнял задания в рамках британской операции Operation Achillean, в том числе в Северном море.