Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит чреватые конфликтом с Москвой шаги НАТО

Брюссель, , 17:22 — REGNUM Венгрия не будет голосовать за решения, которые могут привести к конфликту НАТО с Россией, сообщил 5 апреля журналистам министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

Петер Сийярто (в центре) © Максим Блинов/РИА Новости

Говоря о саммите НАТО, который должен состояться в июле в Вильнюсе, Сийярто напомнил о предыдущем решении альянса не включаться в боевые действия на Украине. Для Будапешта это основополагающее решение, отметил дипломат.

«Поэтому мы будем рассматривать каждое предложение на саммите в Вильнюсе с этой точки зрения, чтобы увидеть, соблюдает ли НАТО своё предыдущее решение», — сказал Сийярто.

Будапешт, подчёркнул глава МИД Венгрии, считает неприемлемым всё, что грозит вызвать вооружённый конфликт с Россией.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил 24 марта, что НАТО уже находится в противостоянии с Россией: против российской армии выступает на украинской территории 3,6-миллионная натовская армия.