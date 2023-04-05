Москва, 5 апреля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. После одобрения нового пакета вооружений США для Киева общий размер американской военной помощи Украине с начала спецоперации превысит 35 миллиардов долларов. Об этом 5 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова .

Как отметила Захарова, Запада продолжает накачку Украины оружием и собранными по всему миру наёмниками, чтобы сделать украинский конфликт «максимально продолжительным и кровопролитным».

Она напомнила, что 4 апреля в Пентагоне сообщили о выделении Киеву нового пакета военной помощи, в который войдут боеприпасы для систем ПВО, включая комплексы Patriot и NASAMS, а также для реактивных систем залпового огня «Град» и HIMARS, и артиллерийские снаряды натовского калибра.

«Таким образом с начала специальной военной операции размер американской военной помощи Украине составит более $35 миллиардов. Это только американской», — заявила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — участницы альянса передали Украине вооружений на общую сумму 65 миллиардов долларов. Он уточнил, что МИД стран — участниц альянса обсудят вопрос об усилении поддержки Киева, включая переход украинских войск от советского оружия к западным образцам.