Брюссель, 5 апреля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Говорить о членстве Украины в НАТО пока совершенно нереально и правильнее было бы воздерживаться от решений, способствующих эскалации конфликта. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам второго дня заседания глав МИД стран НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Очевидно, говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально», — приводит его слова РИА Новости.

Сийярто уточнил, что, по его мнению, сейчас более правильным было бы сконцентрироваться на мирном урегулировании кризиса.

«И, по-моему, необходимо воздерживаться от всех решений, проявлений и даже высказываний, которые ведут за собой эскалацию», — добавил глава МИД Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Петер Сийярто заявил, что мир поставлен на грань новой глобальной войны из-за слишком сильной вовлечённости государств НАТО в поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что нужно блоку настаивать на том, что он не является стороной конфликта, не посылает Киеву оружия и всё делает для того, чтобы не могло быть прямой конфронтации между альянсом и Россией.