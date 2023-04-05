Новосибирск, 5 апреля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Житель Новосибирской области, поддавшись на уловки мошенников, перевёл им 43 миллиона рублей, рассказал 5 апреля на пресс-конференции глава управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры Виталий Чернов. Об этом сообщило РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка и сказал про подозрительные транзакции на счета экстремистских организаций. Сибиряк поверил и перевёл деньги на счёт, который ему указали.

«Человек, судя по всему, состоятельный. Очень много транзакций было совершено. В общей сложности переведена вот такая сумма денежных средств», — сообщил Чернов.

По его словам, это произошло за прошедшие сутки. За это время жители региона всего отправили мошенникам внушительную сумму — 57 миллионов рублей.

Чернов отметил большие масштабы проблемы, за 2022 год в области зарегистрировали 9,5 тысячи преступлений с использованием IT. В первый квартал 2023 года число подобных случаев составило 3251.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте пресс-служба Сбербанка сообщила о новой схеме мошенников. Они сообщают потенциальным жертвам, что их деньги перевели в пользу ВСУ, за что грозит ответственность. Доверчивых граждан просят после взять кредит якобы для вычисления недобросовестного сотрудника банка.