Луганск, , 16:56 — REGNUM Бойцы Росгвардии автоматным огнём сбили квадрокоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардия в зоне СВО © Евгений Биятов/РИА Новости

Из информации следует, один из сотрудников спецназа Росгвардии заметил летящий на высоте 50 метров беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Бойцы уничтожили его огнём из автомата Калашникова.

Как сообщалось ранее, выполняя оптико-электронную разведку местности вдоль линии боевого соприкосновения, росгвардейцы обнаружили замаскированную укрепленную позицию артиллерии, а также выявили передвижение бойцов ВСУ. Российские бойцы произвели точный сброс боеприпасов с высоты 900 метров, уничтожив живую силу и артиллерийскую установку ВСУ.

За выполнение задач специальной военной операции звания Героя России удостоились 11 росгвардейцев. Кроме выполнения служебно-боевых задач, сотрудники и военнослужащие Росгвардии налаживают мирную жизнь на освобожденной территории и оказывают помощь местному населению.