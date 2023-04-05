Москва, 5 апреля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выступлению российских комиков в Берлине, обыгравших в виде шутки теракт в Санкт-Петербурге, сообщает telegram-канал СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганисяна», — говорится в сообщении.

В рамках проверки действиям Долгополова и Оганисяна будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, комик Гарик Оганисян, экс-сценарист программы «Вечерний Ургант», и Александр Долгополов во время выступления в Берлине изобразили момент вручения погибшему при взрыве в Петербурге военкору Владлену Татарскому начинённой взрывчаткой статуэтки. Зрители смеялись и хлопали.