Москва, 5 апреля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В Москве в мусорном баке нашли несколько десятков взрывоопасных предметов. О находке в полицию сообщил случайный прохожий, сообщил источник ИА REGNUM 5 апреля.

EPA/TOMS KALNINS/ТАСС Гранаты

Коробку с гранатами Ф-1 обнаружили в мусорном контейнере у торгового центра в столичном Отрадном по адресу: Сигнальный проезд, д.17. Всего в коробке было 20 боеприпасов. Там же оказались и гильзы от патронов калибра 5,45 мм.

Место обнаружения опасной находки оцепила полиция. Ожидается приезд кинологов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в центре российской столицы был обнаружен предмет, похожий на гранату. Как выяснилось, он оказался неопасным. Это учебная граната, которая не представляет угрозы для окружающих. Ее нашли на газоне напротив церкви в районе дома номер 5 на улице Академика Петровского.