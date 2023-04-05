ДНР, 5 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Российские военнослужащие успешно отразили контратаку Вооружённых сил Украины в районе города Северска Донецкой Народной Республики. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Станислав Красильников/ТАСС Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне проведения СВО

По его словам, контратака противника на краснолиманском направлении было сорвана при поддержке артиллерии и тяжелых огнемётных систем группировки войск «Центр».

Также Конашенков добавил, что на этом направлении за прошедшие сутки удалось поразить подразделения противника в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР. Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили: более 80 человек личного состава, одна боевая бронированная машина и одна гаубица Д-30.

В ходе брифинга официальный предстатель Министерства обороны отметил, что за прошедшие сутки удалось пресечь деятельность восьми украинских диверсионно-разведывательных групп на южнодонецком, запорожском и купянском направлениях.