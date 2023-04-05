Захарова заявила, что в ситуации с убийством Владлена Татарского Запад показал своё истинное лицо

Москва, , 17:03 — REGNUM Отсутствие реакции Запада на теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и получили ранения более 40 человек, показательно: по одним западные «правозащитники» льют слёзы, а других жертв не замечают, заявила 5 апреля журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

Билборд в память о Владлене Татарском в Донецке © Таисия Воронцова/РИА Новости

Говоря об инсценировке в Буче, которая год назад была организована украинскими властями, российский дипломат напомнила, что название этого города в Киевской области стало «нарицательным символом украинской пропаганды, поддержанной, а возможно, и воодушевлённой коллективным Западом».

Спустя год так и не было проведено полноценного расследования. Это была пропагандистская акция, направленная на срыв переговоров и на то, чтобы западники могли прикрыть собственные преступления. Российских военных обвинили в убийстве жителей города, но когда в России произошёл теракт, на пропагандисты это событие не заметили.

«Буквально в эти же дни произошёл теракт в российском городе. Как же можно, если они так заботятся всем коллективным Западом о судьбах людей, не видеть судьбы людей? Иди опять сегрегация — на правильных и неправильных? Тех, о ком нужно и можно проливать слёзы, и тех, о ком и знать-то не стоит?» — заявила Захарова.

По словам дипломата, очевидно, что организаторы теракта в Санкт-Петербурге ставили задачу закрепить именно такой подход. Такие информационно-психологические технологии Захарова назвала страшными и отвратительными.

Захарова ранее заявила, что российские дипломаты не допустят, чтобы секретариат ООН проигнорировал теракт в Санкт-Петербурге. Для этого МИД передал руководству ООН материалы по возбуждённому в России уголовному делу о теракте.