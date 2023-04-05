Москва, 5 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Глава МИД Сергей Лавров ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о ситуации с расследованием дела бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом политический обозреватель ВГТРК сообщил в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мне кажется, им и без нас хорошо» — ответил Лавров, подтвердив слова журналиста о том, что Россия не вмешивается в дела США.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля экс-президент США Дональд Трамп прибыл в Уголовный суд Манхэттена, где сразу же формально был взят по стражу. Ему были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации по якобы выплатам двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, для сохранения в тайне их связи. Трамп назвал невиданным до сих пор вмешательством в президентские выборы обвинение, выдвинутое в отношении него в суде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с расследованием вокруг бывшего американского президента Дональда Трампа в США, указав, что Москва не вправе вмешиваться во внутренние дела других стран.