Москва, 5 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В базе розыска Интерпола появилась карточка с данными сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма, который ранее сбежал из-под ареста в Италии и вернулся в Россию. Об этом 5 апреля сообщил источник РИА Новости в итальянских правоохранительных органах.

Massimiliano Mariani Штаб-квартира Интерпола

Уточняется, что инициатором является американская сторона.

«Согласно нашим сведениям, он уже находился в списке разыскиваемых Интерпола, дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависят от США как источника мандата», — пояснил собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, Артём Усс был задержан в Милане 17 октября 2022 года по запросу минюста США. 2 декабря предпринимателя перевели под домашний арест в пригороде Милана.

В конце октября 2022 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Усса-младшего по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере в составе организованной группы. Бизнесмена объявили в розыск. Сам Усс-младший просил, чтобы его экстрадировали в Россию.

Однако 21 марта суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, а на следующий день он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом, срезав электронный браслет.

После возвращения в Россию он добровольно явился в следственный департамент МВД. Мера пресечения ему была изменена на подписку о невыезде.