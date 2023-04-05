Брюссель, 5 апреля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран — членов НАТО считают, что Швеция должна присоединиться к Североатлантическому альянсу как можно скорее. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Мы приветствовали Финляндию как нового члена НАТО. Министры также сошлись во мнении, что Швеция должна стать членом альянса как можно скорее», — сказал генсек на пресс-конференции в штаб-квартире альянса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин в апреле планирует посетить Швецию с целью проведения переговоров по вступлению страны в НАТО. Об этом он заявил после принятия Финляндии в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года.