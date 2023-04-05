В транше вооружений, которые Пентагон передает Украине, нет ожидаемых истребителей и гаубиц, но есть то, что нужнее сейчас для ВСУ. Это бензовозы-заправщики, мостоукладчики, тягачи и прочая грузовая и инженерная техника. Цель — как можно скорее справиться с логистическим кризисом в тылу. Новая техника пойдёт во вновь создаваемые подразделения ВСУ, которые сейчас готовятся к будущему наступлению, уверены эксперты. Но американская помощь Киеву может обернуться медвежьей услугой.

Сергей Адамов, , 17:10 — REGNUM Минобороны США опубликовало на своем сайте список вооружений, которые будут переданы ВСУ в рамках очередного пакета военной помощи. Их стоимость оценивается в 2,6 миллиарда долларов. Вопреки ожиданиям, в новый пакет не была включена авиационная техника, бронетехника и артиллерия.

Поставка вооружения киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В план поставок на Украину включены боеприпасы всех калибров, используемые ВСУ, как советского так и западного образца. Кроме того, украинским ВВС будут переданы планирующие авиабомбы JDAM (о которых ранее подробно рассказывало ИА REGNUM). Авиационные бомбы, предположительно, будут устанавливаться на самолёты, передаваемые Киеву из Польши и Словакии.

Но основной упор Пентагон сделал на поставку грузовой и инженерной техники.

Украинская армия получит 18 эвакуационных машин для ремонта бронетехники, 10 тягачей для перевозки тяжёлой бронетехники, четыре машины тылового обеспечения, восемь тяжелых бензовозов и около 170 обычных, а также мостоукладчики на базе тяжёлых танков.

Поставка инженерной техники была обещана на фоне недавних заявлений о готовящемся наступлении ВСУ, которое анонсируют и в Киеве, и в Вашингтоне. Ранее стало известно о том, что на Украину уже прибывает современная бронетехника западного производства, включая танки — немецкие Leopard 2 и британские Challenger — и БМП — немецкие Marder и американские Bradley.

Мы наблюдаем следующий шаг в переформатировании украинской армии на западный манер, сказал ИА REGNUM военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский. С его слов, ВСУ ранее испытывали серьёзные проблемы с грузовым транспортом, предназначенным для подвоза личного состава и боеприпасов. Это вынуждало командование украинской армии ставить в строй любую доступную гражданскую технику.

«Минувшим летом на херсонском направлении противник ходил в атаку на грузовиках ЗиЛ-130, которые реквизировали у местного населения и в бывших колхозах.

Грузовик ЗиЛ-130 © Соболев Валентин (Фотохроника ТАСС)

Проблема состоит в том, что КрАЗ — единственный завод на Украине, способный производить и ремонтировать грузовую технику в больших количествах, был выведен из строя в результате ракетных ударов», — напомнил эксперт.

Это создало в тылу противника логистический кризис, который, по сути, решали только волонтёры. Теперь же за этот вопрос взялись западные страны, которые выполнили план по поставкам бронетехники, артиллерии и систем ПВО.

«Конечно же, вся новая техника пойдёт в части, которые сейчас готовятся к будущему наступлению», — уверен Михайловский.

Что Киев подготовил для прорыва фронта

Ранее стало известно о том, что под новое наступление Украина создаёт ряд новых частей, некоторые из них проходят формирование и подготовку в Польше, Великобритании и других странах НАТО.

В числе вновь формируемых соединений — шесть бригад так называемой Гвардии наступления, которая входит в состав Нацгвардии Украины, а также по одной бригаде от полиции, погранслужбы и войск территориальной обороны.

В составе непосредственно ВСУ, по данным из открытых источников, создаются 11 механизированных бригад, одна из которых носит название егерской, а другая — стрелковой. Ещё две бригады формируются в составе войск морской пехоты (37-я и 38-я), десантных войск, и ещё две — в артиллерии (48-я и 49-я). В общей сложности — 19 бригад ВСУ и 9 бригад Нацгвардии и других ведомств.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Все эти соединения в той или иной степени должны быть вооружены техникой, которую Запад активно передаёт Киеву в последние месяцы. По данным Reuters, в состав штурмовых частей войдёт как минимум 40 тысяч человек.

Но возникает вопрос: хватит ли логистической помощи, которую сейчас предоставляют Соединенные Штаты, для снабжения такого (а скорее всего — большего) числа солдат.

«В армии США логистике всегда отводится ключевая роль, и этот вопрос они умеют решать. Так что тут никаких иллюзий быть не должно, — отмечает Михайловский. — Всего тех же заправщиков планируется поставить в районе 200 штук. Танков в бригаде ВСУ будет меньше, чем в той же бригаде армии США, а значит, и топлива им будет нужно меньше».

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ахиллесова пята в стратегии наступления

При этом западная помощь, призванная создать основу для украинского наступления, может оказаться медвежьей услугой. В плане логистики украинская армия теперь будет, как и во многих других аспектах, зависеть от зарубежных поставок, констатирует Михайловский.

«Свои заправщики, видимо, кончились, — указывает военный эксперт. — Если новые поставки успешно выбьют, дальше будет наступать уже нечем. Не только из-за отсутствия танков, но и из-за того, что их нечем будет заправить».

При проведении наступательных операций логистика начинает играть всё большую роль по мере продвижения наступающих войск вперёд. И именно колонны снабжения зачастую становятся приоритетной целью для противника. В случае возможного украинского наступления, считает Михайловский, именно по колоннам снабжения должны отрабатывать дроны-камикадзе и штурмовая авиация.

Примеры подобной стратегии были продемонстрированы в ходе ряда военных конфликтов последних лет.

«На самом деле, большой вопрос, как именно они хотят наступать, не имея сколько-нибудь серьёзных комплексов прикрытия войск на марше. Я имею в виду системы ПВО ближнего и среднего радиуса действия», — задается вопросом Михайловский.

Для сравнения — во время Второй карабахской войны именно дроны, которыми располагала армия Азербайджана, нанесли армянским силам самый тяжёлый урон, причём работали они по грузовикам и колоннам снабжения, что и сыграло свою роль в итоге. «Они использовали «Байрактары» и израильские дроны-камикадзе Harop. У нас есть «Ланцеты» и «Герани», которые очень успешно себя показывают», — отмечает собеседник.

Bayraktar Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тех поставок грузовой техники, которые анонсировали в Пентагоне, в теории должно хватить для решения задач, которые ставятся перед ВСУ, резюмирует Михайловский. Но задачи по защите оперативных тылов не решены.

«И ещё один важный момент, который нужно учитывать. Поскольку операцию планирует Пентагон, вопрос логистики ставится во главе угла. То есть темпы продвижения наступающих войск высчитываются с учётом того, как быстро войска будут заправляться, получать боекомплект и подкрепления. Если логистика накрывается — весь план можно считать провальным. Так что логистика — это их сильное и слабое место одновременно, и по ней надо бить в первую очередь», — резюмирует эксперт.

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