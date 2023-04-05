Москва, 5 апреля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. На участие в ежегодном конкурсе управленцев «Лидеры России» за сутки после открытия регистрации подали 17,5 тысяч заявок, рассказал 5 апреля на заседании Наблюдательного совета конкурса генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Максим Блинов/РИА Новости Конкурс управленцев «Лидеры России»

«Вчера конкурс «Лидеры России» стартовал в пятый раз. На данный момент уже подано 17,5 тысяч заявок. Значит, интерес к конкурсу остаётся высоким», — приводятся слова Комиссарова на сайте платформы.

Он также сообщил, что участники мероприятия смогут обратить на себя внимание глав отраслевых министерств и предприятий, показав свой опыт на этапе «Управленческие решения». Сообщается, что задачи конкурсантам предложат от каждого российского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» стартовал 4 апреля. Об этом объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Подобные мероприятия проходят с 2017 года. В этом году заявки будут принимать до 14 мая. Участниками проекта могут стать руководители из России и других государств до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.

Среди призов грант в размере 1 миллион рублей на обучение. Также конкурсанты могут получить возможность встретиться с ведущими российскими управленцами, получить карьерные консультации и сопровождение. Иностранные граждане, ставшие победителями конкурса, могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе.