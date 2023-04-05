Москва, 5 апреля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Провести личные встречи с послами нельзя из-за действующих санитарных ограничений, заявил 5 апреля президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Владимир Астапкович РИА Новости Чрезвычайный и полномочный посол Республики Парагвай Виктор Альфредо Вердун Битар и чрезвычайный и полномочный посол Соединённых Штатов Америки Линн Мари Трейси

Завершив своё выступление, Путин сказал: «На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют».

Президент отметил, что, хотя сейчас лично поговорить с дипломатами нет возможности, она наверняка появится в ходе работы представителей иностранных дипведомств в России.

В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца 5 апреля состоялась церемония, в ходе которой Путин принял верительные грамоты 17 вновь прибывших послов иностранных государств.

Верительные грамоты президенту были вручены послами Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Брунея, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, США, Ирака, Камбоджи, Гвинейской Республики и Европейского союза.

В конце марта в России принимали председателя КНР Си Цзиньпина, визит которого продлился три дня. Состоялись личные встречи на уровне глав государств и делегаций.