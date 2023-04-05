Путин: Россия готова к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться

Москва, , 16:56 — REGNUM Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения, не собирается изолироваться, заявил 5 апреля президент России Владимир Путин на приеме верительных грамот у послов из 17 стран. По его словам, отношения ЕС и РФ сильно деградировали. Также глава государства сделал ряд других важных заявлений: о роли РФ в мировой политике и взятых обязательствах, о деструктивных действиях США, об отношениях с ЕС и ряд других, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава государства выразил надежду, что Дания поддержит предложение России о создании комиссии для выявления обстоятельств диверсий на СП. Что касается Норвегии, то по словам Путина, двусторонние контакты России с этой страной в настоящее время сведены к минимуму.

Говоря о новой концепции внешней политики России, Владимир Путин отметил, что Россия и далее будет выступать в качестве одного из суверенных центров мировой политики и выполнять историческую миссию по поддержанию глобального баланса. В частности, российское государство продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному развитию Абхазии, отметил президент РФ.

В то же время Путин напомнил о деструктивной политике США. Российский лидер подчеркнул, что использование Вашингтоном таких инструментов, как поддержка цветных революций, в конечном итоге и привело к украинскому кризису и деградации российско-американских отношений. Вместе с тем он пожелал послу США и её англоязычным коллегам удачи в России.

«Отношения РФ и США переживают глубокий кризис», — считает Владимир Путин.

Отдельно было сказано об отношениях с представителями Камбоджи, которые регулярно участвуют в форумах. По словам Путина, образование в России получили более 8000 камбоджийцев. Несколько слов было сказано об Африке. «Будем рады видеть в Санкт-Петербурге лидеров всех африканских стран на форуме», — отметил российский президент.

По поводу Сирии Владимир Путин считает, что она является для России надёжным партнёром и союзником. Глава государства напомнил, что страна помогла народу Сирии в трудное время отстоять суверенитет и независимость во время агрессии со стороны международных террористов. В Парагвае Россия ценит, что людям с русскими корнями в этой стране обеспечены благоприятные условия для сохранения этнокультурной самобытности, национальных традиций и просто возможность свободно говорить на родном языке, отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 5 апреля принял верительные грамоты у послов из 17 стран. Церемония состоялась в Кремле. По словам российского лидера, к сегодняшнему кризису на Украине привело использование США поддержки цветных революций и поддержки госпереворота в Киеве. Глава государства заявил, что рассчитывает на конструктивную деятельность посольств государств, чьи верительные грамоты он принял.