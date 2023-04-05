Брюссель, 5 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Китай ожидают серьезные последствия в случае предоставления оружия России. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Союзники ясно дали понять, что любое предоставление Китаем летальной помощи России было бы исторической ошибкой с глубокими последствиями», — сказал генсек.

Столтенберг также пообещал обсудить с союзниками растущее сближение Китая с Россией. По его словам, Китай и Россия якобы активизировали совместную военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что возможные поставки из Китая в Россию летального вооружения для его применения в конфликте на Украине станут для властей США «красной линией» в отношении Китая. При этом глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И отметил, что Китай считает неприемлемыми угрозы со стороны США относительно негативных последствий возможных поставок оружия в Россию и в целом попытки оказать давление на Пекин в контексте его отношений с Москвой.