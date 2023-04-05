Варшава, 5 апреля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Польша намерена передать Украине в общей сложности 14 истребителей МиГ-29, при этом она оставит себе модернизированные до стандартов НАТО экземпляры. Об этом 5 апреля заявил польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Дарья Антонова ИА REGNUM Истребители МиГ-29

Ранее польский лидер рассказал, что Варшава передаст Киеву четыре МиГ-29, а до этого отдала украинской стороне четыре таких истребителя.

«Мы готовы… передать ещё шесть, которые в настоящее время готовятся. Мы рассчитываем передать их в ближайшее время. В то же время в нашем распоряжении ещё остаются МиГи, которые прошли модернизацию и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока ещё будут нам нужны», — сказал он.

При этом Дуда отметил, что Польша по мере вытеснения МиГ-29 более современными самолётами в своём военном авиапарке может в будущем поставить Украине оставшиеся истребители, если они ещё будут нужны Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава рассчитывает получить от Европейского союза два миллиарда евро за поставленное на Украину оружие. Он назвал это очень хорошей новостью для страны и для польского бюджета.