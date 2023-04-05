Брюссель, 5 апреля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Контекст взаимопонимания между Россией и Китаем изложен в документах, подписанных по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Так представитель Кремля отреагировал на данные газеты The New York Times о том, что посол Китая в Евросоюзе Фу Цун на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал неверной интерпретацией и просто риторическим приёмом слова лидеров России и Китая о «безграничной дружбе».

«Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем [КНР] Си [Цзиньпином] совсем недавно в Москве. Собственно, весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, двух подписанных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров. Они очень содержательны, и именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня», — сказал китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление 22 марта, во время официального визита китайского лидера в Москву. Главы государств определили главные направления развития отношений Китая и России до 2030 года в восьми сферах, включая финансовую, торговую и энергетическую.

3 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Пекин и Китай начали реализацию ряда достигнутых ранее соглашений. Она выразила уверенность, что отношения двух стран будут развиваться.