Москва, 5 апреля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Сирия является для России надёжным партнёром и союзником. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Beshr Abdulhadi Сирия

«Сирия — наш надёжный партнёр, союзник в арабском мире и на международной арене в целом», — сказал он.

Путин отметил, что Россия помогла народу Сирии в трудное время отстоять суверенитет и независимость во время агрессии со стороны международных террористов.

Также российский лидер указал, что Москва продолжит помогать Сирии с ликвидацией последствий стихийных бедствий и будет поддерживать Дамаск в политическом восстановлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта президент Сирии Башар Асад поблагодарил Москву за помощь своей стране, недавно пережившей землетрясение. По словам сирийского лидера, российские власти сразу же отреагировали на произошедшее и стали готовить помощь.