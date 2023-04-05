Москва, 5 апреля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. У России тысячелетний опыт самостоятельной государственности, и это определяют её особое положение как самобытного государства-цивилизации, заявил 5 апреля президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

Президент напомнил, что российское культурное наследие создавалось в течение многих веков. Государственность сформировалась за счёт умения «обеспечивать на своей обширной территории гармоничное сосуществование различный народов».

Он подчеркнул, что это определяет особое положение российской цивилизации, и добавил, что Россия продолжит быть одним из суверенных центров мировой политики.

Также президент указал на исторически сложившуюся миссию России по поддержанию многополярного миропорядка.

Во время недавней рабочей поездки в Улан-Удэ Путин, комментируя ситуация на Украине в контексте противостояния с Западом, отметил, что Россия в рамках СВО фактически ведёт борьбу за существование своей государственности, борьбу «за наших людей, которые проживают на этих территориях».