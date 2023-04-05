Москва, 5 апреля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Россия ценит, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечивается возможность говорить на родном языке. Об этом 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот заявил президент России Владимир Путин.

Мария Плотникова/РИА Новости Вид на город Асунсьон (Парагвай)

«Мы ценим, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечены благоприятные условия для сохранения этнокультурной самобытности, национальных традиций и просто возможность свободно говорить на родном языке», — сказал президент.

Также Путин отметил, что сотрудничество с Россией позволяет Парагваю развивать различные сферы деятельности, в том числе образование и науку.