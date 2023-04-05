Москва, 5 апреля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Россия готова к диалогу со всеми странами, без каких-либо исключений. Об этом заявил президент Владимир Путин 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Владимир Астапкович/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств

«Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», — сказал Путин.

Он добавил, что Москва рассчитывает на то, что международные партнёры будут относится к РФ на основе принципов равноправия и при взаимном учёте интересов.

к сообщало ИА REGNUM, 5 апреля состоялась церемония вручения президенту России верительных грамот от новых вновь прибывших послов 17 стран. Прибыли представители Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Государства Бруней-Даруссалам, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, США, Ирака, Камбоджи, Гвинейской Республики, Дании, Парагвая и ЕС.

Глава государства сообщил дипломатам о новой концепции внешней политики России, отметил, что страна настроена и впредь поддерживать отношения с государствами на основе взаимоуважения и равноправия. При этом Путин отметил, что отношения с ЕС и США переживают небывалый кризис. Он указал, что Москва рассчитывает на то, что со временем разногласия останутся в прошлом.