Лондон, 5 апреля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В Великобритании в рамках программы сокращения личного потребления воды будут запрещены души с сильным напором воды и туалеты с двойным смывом. Об этом в среду, 5 апреля, сообщило британское издание Daily Mail.

Wolfram Steinberg/dpa/picture-alliance/TASS Душ

Отмечается, что эти запреты будут осуществлены в рамках предложения о сокращении личного потребления воды на 20% к 2038 году. Согласно полному плану, к 2050 году каждый человек в Великобритании будет потреблять всего 110 литров в день.

Также в связи с 25-летним планом по охране окружающей среды будут предложены новые стандарты для кранов, душевых и туалетов с особенными маркировками эффективности использования воды.

26 марта британское издание Tepegraph со ссылкой на организацию Poole Harbour Commissionners сообщило об утечке около 200 баррелей нефтесодержащей пластовой жидкости. Власти города Пул в графстве Дорсет настоятельно призвали проживающих в районе гавани людей не контактировать с водой до особого распоряжения.