Москва, 5 апреля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отношения ЕС и России деградировали. Об этом глава государства сообщил 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Отношения сильно деградировали», — сказал Путин на церемонии.

По словам президента, ЕС инициировал геополитическое противостояние с Россией.

При этом Путин выразил надежду на восстановление связей с Евросоюзом и подчеркнул, что Россия открыта к диалогу со всеми странами. Президент добавил, что Москва рассчитывает, что партнёры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях, и указал на то, что Россия не собирается изолироваться.