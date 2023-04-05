Москва, 5 апреля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Россия открыта к диалогу со всеми странами. Об этом 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот, которая традиционно происходит в Большом Кремлёвском дворце, заявил президент России Владимир Путин.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Российский флаг на крыше Большого Кремлевского дворца

«Россия рассчитывает, что партнёры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях», ― заявил он.

Глава государства отметил, что Россия не собирается изолироваться.

«Подчеркну, Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми без исключения странами, мы не собираемся ни от кого изолироваться», ― указал Путин.

Он также добавил, что российская сторона «не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Большом Кремлёвском дворце проходит церемония вручения верительных грамот у 17 вновь прибывших послов иностранных государств. В их числе, послы Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Султаната Оман, Сирия, Северной Македонии, Государства Бруней-Даруссалам. Также на церемонии будут присутствовать послы Мексиканских Соединённых Штатов, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, США, Ирака, Камбоджи, Гвинейской Республики и ЕС, Дании и Парагвая.

31 марта российский президент Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики страны. Так, в частности, в документе записано, что Россия нацелена на дальнейшее упрочение отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой. Кроме того, в концепции закреплена мысль, что Россия не изолируется от англосаксонских стран и континентальной Европы, не имеет по отношению к ним изначально враждебных намерений.