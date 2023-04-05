Москва, 5 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 апреля на церемонии вручение верительных грамот послами 17 государств рассказал им о новой Концепции внешней политики РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что Москва не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Кроме того, РФ и дальше будет выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс стабильности на основе конструктивной повестки. Путин отметил, что страна намерена активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику.

31 марта Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РФ. Полный текст и соответствующий указ обнародовал сайт Кремля. Документ отражает принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности страны по 76 пунктам.

Так, в концепции указывается, что Россия не враг Западу и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений, рассчитывает на осознание Западом бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию. К главным источникам рисков для России и международного сообщества причислен курс США, поэтому приоритетное внимание будет уделяться устранению рудиментов доминирования США в мире.

Особо важное значение придается всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией.