Рига, 5 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Сейм Латвии принял закон, согласно которому все мужчины, достигшие 18 лет, подлежат призыву на обязательную военную службу в течение одного года. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«В среду, 5 апреля, в третьем чтении сейм принял закон о службе в национальной обороне и связанные с ним поправки к другим законам, вводящие службу в национальной обороне», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первый призыв начнётся 1 июля. Введение обязательной военной службы коснётся всех мужчин — граждан Латвии старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки к Закону о национальной безопасности страны, которые разрешают латвийским гражданам принимать участие в специальной операции на стороне киевского режима. Решение Латвии связано с указом президента Украины Владимира Зеленского от 27 февраля 2022 года о создании Международного легиона территориальной обороны Украины.