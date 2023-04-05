Хельсинки, 5 апреля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин после того, как возглавляемая ею Социал-демократическая партия (СДП) проиграла на выборах в парламент, заявила, что подаст прошение об отставке с поста главы правительства и уйдёт с поста лидера партии. Её слова 5 апреля приводит финский телеканал Yle.

EPA/RONI REKOMAA/ТАСС Санна Марин

Как отметила Марин, после этого она будет продолжать политическую деятельность как рядовой член СДП.

«Мне пора покинуть место председателя. Это были исключительно трудные годы и трудные времена», — сказала она.

Также действующий премьер уточнила, что подаст прошение об отставке с поста главы правительства уже 6 апреля, а пост главы партии покинет после осеннего съезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Финляндии Социал-демократическая партия проиграла на парламентских выборах Национальной коалиционной партии во главе с Петтери Орпо. Возглавляемая Санной Марин партия получила только 19,9% голосов избирателей и заняла третье место.