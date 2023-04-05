Москва, 5 апреля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Автор книг о причинах распада Советского Союза Михаил Хоружик скончался в Московской области. Ему было 86 лет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

4 апреля в своём доме, расположенном в посёлке Горки-2, на 87-м году жизни скончался писатель Михаил Хоружик. Его тело обнаружили родственники.

«Поступило сообщение о смерти 86-летнего мужчины в доме в посёлке Горки-2, на территории Одинцовского городского округа. Причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Михаил Хоружик был писателем, самая известная его книга — «Гибель Великого Государства», в которой он рассматривает причины распада СССР и роль политических деятелей в этом событии.