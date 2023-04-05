Киров, 5 апреля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Кировская область и ПАО «Газпром» подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Об этом губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал на оперативном совещании с правительством.

Пресс-центр правительства Кировской области Юг Кировской области полностью газифицируют до 2027 года

«В июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме встретился с генеральным директором группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергеем Густовым, мы пришли к договоренности о расширении программы газификации, это касалось газификации города Кирова и Слободского района, — напомнил Александр Соколов. — В августе прошлого года лично доложил о необходимости ускорения работ по газификации области президенту России Владимиру Путину. Федеральный центр нас услышал. Мы провели большое совещание с первым заместителем руководителя «Газпрома» Виталием Маркеловым. Почти три часа обсуждали программу газификации. И поработали мы не зря. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписал уточненную программу по Кировской области. Инвестиции в газификацию области увеличены почти в 5 раз: с 6,6 млрд рублей до 31,18 млрд рублей».

Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, в обновленный документ включено строительство более 630 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов в Слободском, Кирово-Чепецком, Малмыжском, Кумёнском, Оричевском, Советском, Тужинском, Яранском и Кильмезском районах, а также в Кикнурском, Лебяжском, Пижанском, Санчурском и Арбажском муниципальных округах. В общей сложности обновленный документ предусматривает строительство 86 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 1 000 км, а также распределительных сетей протяженностью более 1 200 км. Благодаря этому будут созданы условия для газификации 140 населенных пунктов в 25 муниципальных образованиях Кировской области. Так, новые газовые сети будут построены в Кирово-Чепецком, Слободском, Малмыжском, Кумёнском, Оричевском, Вятскополянском, Уржумском, Сунском, Омутнинском, Белохолуницком, Нолинском, Немском, Юрьянском, Верхошижемском, Арбажском, Советском, Лебяжском, Кикнурском, Тужинском, Пижанском, Санчурском, Кильмезском и Яранском районах, а также в городах Киров и Котельнич.

При этом в Советский, Тужинский, Яранский и Кильмезский муниципальные районы, Кикнурский, Лебяжский, Пижанский, Санчурский и Арбажский муниципальные округа сетевой газ придет впервые.

Доступ к газу получат 36 250 домовладений и квартир, 267 котельных, включая объекты социального назначения, в том числе школы, детские сады, больницы. Проектно-изыскательские работы по объектам газификации вновь добавленных населенных пунктов начнутся в 2024 году, сроки завершения строительно-монтажных работ — 2027 год.

«Таким образом южные районы Кировской области будут газифицированы. Остальные районы Кировской области будут газифицированы до 2030 года», — сказал Александр Соколов.