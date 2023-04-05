Москва, 5 апреля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Юный гимнаст оказался в коме после обрыва троса на репетиции в цирковой школе, сообщает Telegram-канал «112».

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

«Парень находится в медикаментозной коме», — говорится в сообщении.

По сообщению источника, инцидент произошел в ДК Заречный. 14-летний молодой человек во время отработки номера упал на настил с высоты три метра. Уточняется, что одно из креплений не выдержало. При этом на полу не оказалось матов.

Источник также сообщил, что у подростка ушиб головного мозга и перелом височных костей.

Полиция проводит проверку в отношении цирковой студии «Арена».

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