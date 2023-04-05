Варшава, 5 апреля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что со временем между Польшей и Украиной не будет никаких границ. Об этом он заявил 5 апреля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических», — написал Зеленский.

Он добавил, что для этого странам ещё нужно некоторое время тесно взаимодействовать. Кроме того, Зеленский считает, что это будет в случае «победы» Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент 5 апреля прибыл в Варшаву с официальным визитом. Программой посещения предусмотрены встречи Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями местной элиты.

Ранее старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац заявил, что после завершения конфликта между Москвой и Киевом Польша должна поглотить Украину. Он заявил, что это будет самым быстрым способом для Украины оказаться в составе ЕС. Эксперт отметил, что в противном случае милитаризированные украинцы обозлятся на Брюссель.