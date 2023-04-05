Москва, 5 апреля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Ученица одной из школ на севере Москвы в сочинении на тему «Моя мечта» призналась в желании покончить с собой. Сейчас с 12-летней девочкой работают специалисты и следователи, которые выясняют, кто её на это надоумил. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Как стало известно, в марте ученики одной из школ в районе Коптево писали сочинение на уроке английского языка. Учитель предложил детям рассказать в работе о своих мечтах. Проверяя уже готовые сочинения, педагог был шокирован тематикой, выбранной одной из учениц. Девочка призналась в своем сочинении, что хочет покончить с собой, и рассказала, что знает о некоей «акции самоубийц». Информацию из сочинения учитель передал руководству школы и в полицию.

«Поступило сообщение от администрации школы, что 12-летняя ученица в сочинении на уроке английского языка на тему «Моя мечта» написала: «Я хочу умереть и готова поспорить, что мои друзья будут скучать по мне», — рассказал собеседник агентства.

Девочка объяснила оперативникам, что подобные призывы она увидела в TikTok. «Мода» на призывы к подросткам совершать самоубийства пошла в этой социальной сети с февраля 2021 года. Там быстро распространилось видео с агитацией к совершению суицида.

Полицейские считают, что девочка могла попасть под негативное влияние. Сейчас по данному факту проводится проверка по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего».