Москва, 5 апреля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. ВТБ считает маловероятным получение чистой прибыли по итогам 2023 года выше 400 миллиардов рублей. Об этом 5 апреля в ходе телефонной конференции с инвесторами сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Светлана Шевченко/РИА Новости ВТБ

«По итогам 2023 года с учетом результатов первого квартала мы по показателю чистой прибыли видим себя в состоянии побить рекорд нашей предыдущей референтной точки — 2021 год. То есть мы прогнозируем заработок выше 327 миллиардов рублей. <…> Диапазон от 327 до 400 миллиардов рублей, то есть мы видим маловероятным превышение этой цифры», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Пьянов заявил, что по итогам 2022 года банк ВТБ зафиксировал рекордные убытки по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Они составил 612,6 миллиарда рублей. При этом годом ранее группа имела чистую прибыль в 327,4 миллиарда рублей.