Москва, 5 апреля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Из-за прекращения продаж компания Cisco Systems «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности одного из юридических лиц Cisco в РФ — «Сиско системс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Решение об утилизации приняли ещё в августе 2022 года не только из-за прекращения продаж и приостановки действия лицензий и услуг Cisco в России, но и из-за невозможности реэкспорта. Утилизация произошла в январе 2023 года, ей подверглись не только запчасти, но и IT-оборудование, а также демообразцы.

«Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,864 млрд рублей», — указывается в документах.

Упомянутые в цитате запасы это в основном эксплуатационные запчасти для оборудования, приобретаемые по договору с нидерландской структурой — Cisco Systems International B. V. Помимо этого, уже уничтожены транспортные средства, офисная мебель и техника российского подразделения на сумму около миллиона рублей.

Компания Cisco Systems, как и многие другие иностранные компании, покинула Россию после начала спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин считает что из-за потери российского рынка иностранные компании несут огромные убытки. Глава государства призывает к импортозамещению, несмотря на то, что не считает это панацеей для российской экономики.