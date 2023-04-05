Москва, 5 апреля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. В Государственную думу внесли законопроект о ежегодных выходных днях с 1 по 9 мая. Инициатива принадлежит фракции «Новые люди». Об этом 5 апреля сообщил первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Выходные

«Сегодня партия «Новые люди» внесла законопроект, который сделает длинные майские выходные по-настоящему длинными. Чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая», — пояснил журналистам парламентарий.

По его словам, для этого предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

Даванков считает, что законопроект могут принять оперативно. В таком случае в 2023 году выходные будут с 29 апреля по 9 мая. В 2024 году выходные пройдут с 1 по 3 января, 7 января и с 1 по 9 мая.

Депутат отметил, что регионы имеют возможность самостоятельно устанавливать выходные дни в начале мая, однако они этим не пользуются.

При этом вице-спикер Госдумы напомнил, что российские регионы и сейчас могут добавлять выходные к майским праздникам по собственной инициативе, но не пользуются этой возможностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил на имя главы правительства России Михаила Мишустина письмо с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май. Он счёл целесообразным рассмотреть возможность сокращения количества нерабочих дней в январе, увеличив их число в период с 1 по 9 мая.

Депутат Госдумы в качестве аргумента переноса «выходных» привёл тот, что не работают образовательные учреждения, а коммунальные и правоохранительные службы действуют в режиме дежурства, также становится затруднительным получить необходимые государственные и муниципальные услуги или обратиться за медицинской помощью.