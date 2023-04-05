ДНР, 5 апреля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Украинская армия несёт потери на донецком направлении: только за сутки там уничтожено свыше 410-ти военнослужащих и наёмников, заявил 5 апреля официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Также, по его словам, в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (05.04.2023 г.)

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Урон Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесён и в других горячих точках. На купянском направлении украинские военные потеряли до 40 военнослужащих, на краснолиманском — свыше 80-ти, на южнодонецком и запорожском направлениях — до 30-ти. На херсонском направлении уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация», сообщило российское оборонное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается 406-й день. Накануне на донецком, краснолиманском, купянском, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях потери Киева составили около 335 военных убитыми. Сегодня, 5 апреля, Минобороны РФ известило о потере ВСУ свыше 410 военных только на одном донецком направлении. Деятельность трёх групп украинских диверсантов пресечена на южнодонецком и запорожском направлениях.