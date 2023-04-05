Белград, 5 апреля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Сербия в период с 16 по 30 июня проведёт совместные с некоторыми странами НАТО учения «Платиновый волк». Манёвры пройдут на сербской территории. Об этом 5 апреля сообщили в сербском минобороны, ответ которого на соответствующий запрос приводит ТАСС.

EPA/TOMS KALNINS/ТАСС Учения НАТО

Отмечается, что правительство Сербии 16 марта одобрило проведение международных тактических военных учений «Платиновый волк — 2023».

«Международные тактические учения «Платиновый волк» пройдут с 16 по 30 июня 2023 года в Республике Сербия совместно с рядом партнёрских стран, с которыми Армия Сербии участвует в многонациональных операциях», — отмечается в сообщении.

При этом указывается, что республика сохраняет введённый 27 февраля 2022 года мораторий на проведение международных военных манёвров и названные учения являются исключением. Цель этих учений — поддержание достигнутого уровня оперативной совместимости подразделений армии Сербии для участия в многонациональных операциях, добавили в минобороны Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что отказ от ввода санкций против России является принципиальной позицией Белграда. Он уточнил, что Сербия не вводит санкции против России потому, что это соответствует её национальным интересам и выгодно её экономике.