Москва, 5 апреля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Николая Гречушкина от должности замглавы МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 5 апреля.

Алексей Майшев/РИА Новости Николай Гречушкин

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

«Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

В МЧС Гречушкин отвечал за вопросы тылового обеспечения. На должность замминистра был назначен в 2018 году. При этом в 2014 году он уже покидало министерство. Неделей ранее от должности был освобожден первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Теперь остаются вакантными должности первого заместителя и двух заместителей министра.